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Коронавирус на неподконтрольной территории Донбасса: новые данные

16 марта 2021, 09:40

Коронавирус на неподконтрольной территории Донбасса: новые данные

В отдельных районах Донецкой области за прошедшие сутки выявлен 231 случай заболевания COVID-19.

Всего по состоянию на утро 16 марта в ОРДО группировка «ДНР» признала 26 719 случаев COVID-19. На лечении находятся 5 662 пациента, выписаны 18 920 человек, зафиксировано 2 137 смертей от осложнений, вызванных коронавирусом.

За сутки выявлено 82 случая пневмоний, из них госпитализированы 58 человек. Всего на лечении 1 085 пациентов с пневмониями, из них 457 на кислородной поддержке, сообщили медики «ДНР».

В отдельных районах Луганской области группировка «ЛНР» всего подтвердила 3340 случаев COVID-19. О новых случаях заболевания не сообщается.

С начала пандемии местные медики выписали 2801 человек и зарегистрировали  291 случаев смерти пациентов с этим диагнозом.  

Украинская власть не располагает официальными данными о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях Донбасса. 

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