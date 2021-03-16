В отдельных районах Донецкой области за прошедшие сутки выявлен 231 случай заболевания COVID-19.



Всего по состоянию на утро 16 марта в ОРДО группировка «ДНР» признала 26 719 случаев COVID-19. На лечении находятся 5 662 пациента, выписаны 18 920 человек, зафиксировано 2 137 смертей от осложнений, вызванных коронавирусом.



За сутки выявлено 82 случая пневмоний, из них госпитализированы 58 человек. Всего на лечении 1 085 пациентов с пневмониями, из них 457 на кислородной поддержке, сообщили медики «ДНР».



В отдельных районах Луганской области группировка «ЛНР» всего подтвердила 3340 случаев COVID-19. О новых случаях заболевания не сообщается.



С начала пандемии местные медики выписали 2801 человек и зарегистрировали 291 случаев смерти пациентов с этим диагнозом.

Украинская власть не располагает официальными данными о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях Донбасса.