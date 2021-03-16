Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Мариуполе енот напугал жильцов пятиэтажки

16 марта 2021, 09:52

В Мариуполе енот напугал жильцов пятиэтажки

В Мариуполе в одном из подъездов дома на проспекте Металлургов жители обнаружили енота и вызвали полицию. Животное вело себя агрессивно, сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

«Енот зашел в подъезд», – такое сообщение поступило правоохранителям от жильцов пятиэтажки.

Поскольку неподалеку расположен зоопарк, инспекторы предположили, что енот сбежал из клетки.

Впоследствии эта информация подтвердилась, одна из работниц зоопарка забыла закрыть клетку. Как оказалось, беглеца звали Джеки. Прибывшие на место работники Парка дикой природы забрали енота, во время своего «путешествия» животное не пострадало.

Читайте также:

В Азовском море погибли более 400 тысяч рыб

Еще по теме

Места
Зоопарк Мариуполь
Организации
патрульная полиция

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:40
«ДНР» хочет, чтобы жители Донецка голосовали на российских выборах
09:40
Коронавирус на неподконтрольной территории Донбасса: новые данные
08:49
«ДНР» пыталась обыскать машины ОБСЕ и не пропустила наблюдателей через блокпост под Донецком
22:17
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 марта
18:38
«ЛНР» бьет тревогу: Реки продолжают пересыхать
16:32
Пресс-секретарь Зеленского будет вести программу на канале для Донбасса и Крыма
16:10
Полиция объявила подозрение еще двум охранникам тюрьмы «Изоляция» за издевательства над пленными
13:53
В Макеевке хотят повысит стоимость проезда в городском транспорте
12:38
«ЛНР» лишила свободы жителя Алчевска на 12 лет по обвинению в «госизмене»
10:37
«ДНР»: Более сотни новых заболевших ковидом и 8 умерших
08:18
«ЛНР» за минувшие сутки зарегистрировала один летальный случай от ковида
01:03
Донбасс. Итоги недели 8 - 14 марта
10:23
«ЛНР» зарегистрировала 26 новых случаев заболевания коронавирусом
09:39
Донбасс: стоит ли ждать большой войны? ►
16:26
ГПСУ: Пассажиропоток через линию соприкосновения на Донбассе снизился за эту неделю
все новости
10:40
«ДНР» хочет, чтобы жители Донецка голосовали на российских выборах
10:39
Мэр Славянска рассказал о ситуации с ремонтом аварийного моста
09:52
В Мариуполе енот напугал жильцов пятиэтажки
09:40
Коронавирус на неподконтрольной территории Донбасса: новые данные
09:22
Генпродюсер «112 Украина» снял свою кандидатуру с выборов на Донетчине
08:49
«ДНР» пыталась обыскать машины ОБСЕ и не пропустила наблюдателей через блокпост под Донецком
08:37
В Азовском море погибли более 400 тысяч рыб
08:31
Россия назвала Крымскую платформу посягательством на свою территориальную целостность
08:29
В Украине снова более 9 тысяч заболевших COVID-19 за сутки
07:50
Штаб ООС: Обстрелов с начала суток на Донбассе не было
23:18
У Зеленского рассказали, как будет работать Центр противодействия дезинформации
23:07
В «Слуге народа» считают, что большая приватизация принесет бюджету страны 9 миллиардов гривен
22:33
На Донетчине появится еще один ЦНАП
22:17
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 марта
21:21
Проблемы с мобильным приложением «Вдома» на КПВВ: Что нужно знать
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» обыграл «Десну», а «Динамо» — «Зарю» в чемпионате
14 марта, 18:54
Донбасс: стоит ли ждать большой войны? ►
14 марта, 09:39
«Шахтер» разгромно проиграл «Роме» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
11 марта, 23:53

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция