В Мариуполе в одном из подъездов дома на проспекте Металлургов жители обнаружили енота и вызвали полицию. Животное вело себя агрессивно, сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.



«Енот зашел в подъезд», – такое сообщение поступило правоохранителям от жильцов пятиэтажки.



Поскольку неподалеку расположен зоопарк, инспекторы предположили, что енот сбежал из клетки.



Впоследствии эта информация подтвердилась, одна из работниц зоопарка забыла закрыть клетку. Как оказалось, беглеца звали Джеки. Прибывшие на место работники Парка дикой природы забрали енота, во время своего «путешествия» животное не пострадало.

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