Нового плана по урегулированию ситуации на Донбассе не существует, а команда президента Украины Владимира Зеленского намеренно затягивает конфликт, утверждает замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.



«Относительно "нового мирного плана". На столе переговоров его нет. Это очередной миф. Во всяком случае о чем идет речь, никто из участников Минского и Нормандского форматов не знает», – сказал Козак в интервью российскому «Интерфаксу».



По его словам, 8 февраля представители Германии и Франции предприняли очередную попытку согласовать «компромиссный проект» рекомендаций Нормандского формата для Трехсторонней контактной группы в целях подготовки там «дорожной карты» по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.



«Представленный проект является чрезмерно "компромиссным" в том смысле, что его обтекаемые положения вызовут новые неразрешимые противоречия в [Трехсторонней] Контактной группе. В связи с этим 16 февраля всем участникам переговоров нами были направлены уточняющие поправки. Одновременно Украине было предложено представить свои предложения к франко-германскому проекту и изложить свою позицию относительно российских поправок. С тех пор украинские коллеги хранят многозначительное молчание», – заявил Козак.



Он утверждает, что у команды украинской власти «перспективы быстрого разрешения конфликта не просматриваются».



«Наоборот, все действия Киева свидетельствуют о намерении затянуть, заморозить конфликт. Не случайно начали поговаривать о какой-то "стене Донбасса". Раскручивается версия о желании России "внедрить отравленную пилюлю Донбасса в здоровое политическое тело Украины". Никаких тайных планов у России нет», – подчеркнул Козак.



По его словам, Россия поддерживает Минские соглашения, а отказ от них – это возврат к нулевой отметке февраля 2015 года, «обнуление всех усилий по урегулированию конфликта и прямой путь к его заморозке на неопределенное время».



При этом Козак снова настаивает, что РФ поддержит «любые мирные договоренности между Донбассом и официальным Киевом».

Ранее председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования на Донбассе, подготовленный Украиной и западными партнерами, ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира. Советник Ермака и делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович отметил, что содержание этого мирного плана станет известно до конца марта.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о существовании нового плана мирного урегулирования конфликта на Донбассе.



Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия изучает новый мирный план по Донбассу, предложенный Украиной, Францией и Германией, хотя публично продолжает отрицать существование этого плана.