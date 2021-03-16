Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

МИД Украины: Угрозы РФ участникам Крымской платформы являются «политическим буллингом»

16 марта 2021, 11:43

МИД Украины: Угрозы РФ участникам Крымской платформы являются «политическим буллингом»

Угрозы Российской Федерации будущим участникам Крымской платформы являются «политическим буллингом». Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает «РБК-Украина».

«Призываем Российскую Федерацию не заниматься политическим буллингом. Угрозы в адрес Украины и других государств-участников Крымской платформы являются очередным проявлением продолжающейся маргинализации российской внешней политики», – отметил он.

Николенко подчеркнул, что на уровне ООН оккупация Крыма получила четкое международно-правовое определение как акт агрессии. Поэтому у России на полуострове единственный статус – государство-оккупант.

Таким образом, по словам спикера МИД, слова о посягательстве на «территориальную целостность» России – это пример искаженного восприятия реальности.

«Вор не приобретает законного права собственности на украденную им вещь. Российские международно признанные границы давно известны. К ним не относятся Крым и Севастополь», – добавил Николенко.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает любые действия Украины по возвращению территории Крыма, в том числе Крымскую платформу, «нелегитимными» и расценивает их как «посягательство на территориальную целостность России».

Крымская платформа — это координационный механизм, который направлен на защиту прав жителей оккупированного полуострова, усиление санкций и действия по деоккупации. 

Первый саммит Крымской платформы, в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа.

В марте 2014 года РФ аннексировала Крымский полуостров после проведения «референдума» о присоединении. Результаты «референдума» не были признаны Украиной, США и ЕС, что привело к санкциям в отношении Москвы за агрессию против Украины.

Читайте также:

Украина пригласит Россию для участия в Крымской платформе

Еще по теме

Прочее
Крымская платформа
Организации
МИД Украины мид России

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:04
«ДНР» постепенно закрывает госпитали для больных ковидом
10:40
«ДНР» говорит, что кандидаты на выборах в Думу РФ смогут агитировать в Донецке
09:40
Коронавирус на неподконтрольном Донбассе: новые данные «ДНР» и «ЛНР»
08:49
«ДНР» пыталась обыскать машины ОБСЕ и не пропустила наблюдателей через блокпост под Донецком
22:17
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 марта
18:38
«ЛНР» бьет тревогу: Реки продолжают пересыхать
16:32
Пресс-секретарь Зеленского будет вести программу на канале для Донбасса и Крыма
16:10
Полиция объявила подозрение еще двум охранникам тюрьмы «Изоляция» за издевательства над пленными
13:53
В Макеевке хотят повысит стоимость проезда в городском транспорте
12:38
«ЛНР» лишила свободы жителя Алчевска на 12 лет по обвинению в «госизмене»
10:37
«ДНР»: Более сотни новых заболевших ковидом и 8 умерших
08:18
«ЛНР» за минувшие сутки зарегистрировала один летальный случай от ковида
01:03
Донбасс. Итоги недели 8 - 14 марта
10:23
«ЛНР» зарегистрировала 26 новых случаев заболевания коронавирусом
09:39
Донбасс: стоит ли ждать большой войны? ►
все новости
16:20
Опрос: Половина украинцев не готова вакцинироваться от COVID-19
16:04
«ДНР» постепенно закрывает госпитали для больных ковидом
15:45
На «Большое строительство» в Донецкой области привлекут более миллиарда гривен
15:39
На Донетчине выявили еще 286 заболевших COVID-19
15:04
На канале «Дом» объяснили участие пресс-секретаря Зеленского в программе
13:59
Боевики на Донбассе приведены в высшую степень боевой готовности, – Минобороны
13:44
На Луганщине — 101 новый случай COVID-19, пятеро пациентов умерли
13:40
В Минразвития не комментируют причастность Курченко к газовому скандалу на Донетчине
13:38
Мутации коронавируса подтверждены в ряде областей Украины, в том числе на Луганщине
13:24
Хакеры ФСБ РФ пытались взломать правительственные ресурсы Украины
13:11
Эскалация на Донбассе: Песков ответил на вопрос о возможном ракетном ударе по Украине
12:51
Назначение и увольнение директоров НАБУ и ГБР: Что предлагают в Раде
12:41
«Не Минздрав же вакцинирует – вопрос к местной власти». Степанов – о низких темпах вакцинации
12:15
Суд по делу Штепы снова перенесли
12:12
ВОЗ призывает продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca на фоне приостановки использования вакцины в ряде стран
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» обыграл «Десну», а «Динамо» — «Зарю» в чемпионате
14 марта, 18:54
Донбасс: стоит ли ждать большой войны? ►
14 марта, 09:39
«Шахтер» разгромно проиграл «Роме» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
11 марта, 23:53

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция