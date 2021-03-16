Угрозы Российской Федерации будущим участникам Крымской платформы являются «политическим буллингом». Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает «РБК-Украина».



«Призываем Российскую Федерацию не заниматься политическим буллингом. Угрозы в адрес Украины и других государств-участников Крымской платформы являются очередным проявлением продолжающейся маргинализации российской внешней политики», – отметил он.



Николенко подчеркнул, что на уровне ООН оккупация Крыма получила четкое международно-правовое определение как акт агрессии. Поэтому у России на полуострове единственный статус – государство-оккупант.



Таким образом, по словам спикера МИД, слова о посягательстве на «территориальную целостность» России – это пример искаженного восприятия реальности.



«Вор не приобретает законного права собственности на украденную им вещь. Российские международно признанные границы давно известны. К ним не относятся Крым и Севастополь», – добавил Николенко.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает любые действия Украины по возвращению территории Крыма, в том числе Крымскую платформу, «нелегитимными» и расценивает их как «посягательство на территориальную целостность России».



Крымская платформа — это координационный механизм, который направлен на защиту прав жителей оккупированного полуострова, усиление санкций и действия по деоккупации.



Первый саммит Крымской платформы, в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа.



В марте 2014 года РФ аннексировала Крымский полуостров после проведения «референдума» о присоединении. Результаты «референдума» не были признаны Украиной, США и ЕС, что привело к санкциям в отношении Москвы за агрессию против Украины.