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Назначение и увольнение директоров НАБУ и ГБР: Что предлагают в Раде

16 марта 2021, 12:51

Назначение и увольнение директоров НАБУ и ГБР: Что предлагают в Раде

Верховная Рада хочет изменить порядок назначения и увольнения директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР). Для этого парламент направил в Конституционный суд законопроект (№5133) о внесении изменений в Конституцию Украины. Об этом пишет «Интерфакс.-Украина».

Согласно решению Конституционного суда, сейчас президент не имеет конституционных полномочий назначать руководителя НАБУ.

Законопроект предлагает внести изменения в статьи 85 и 106 Конституции, согласно которым парламент дает согласие президенту назначать по результатам конкурсного отбора и увольнять директоров НАБУ и ГБР.

Согласно пояснительной записке, внесение данных изменений в Конституцию будет способствовать оптимизации и сбалансированности полномочий главы государства и парламента в сфере назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР, а также обеспечит максимальную независимость и эффективность функционирования возглавляемых ими органов.

В партии «Слуга народа» отмечают, что соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде, однако он не имеет никакого отношения к законопроекту №5133.

В партии «Батькивщина» считают, что внесение данных изменений в Конституцию позволит президенту влиять на назначение руководителей НАБУ и ГБР.

В партии «Голос» заявили, что не подписывали законопроект №5133 на момент его регистрации в парламенте, но мнения относительно него во фракции разделились.

Член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова (фракция «Голос») считает, что Конституционный суд, вероятнее всего, даст негативное заключение относительно соответствию Конституции Украины законопроекта.

Кроме этого в Верховной Раде появился обновленный законопроект №5070, предусматривающий изменение статуса Национального антикоррупционного бюро и увольнение действующего директора Артема Сытника. Об этом пишет «Громадське».

Со дня вступления в силу этого проекта предлагается, что действующий директор НАБУ Артем Сытник досрочно прекращает полномочия, а также начинается формирование конкурсной комиссии и конкурс на должность главы бюро. Основанием для увольнения Сытника называют решение Конституционного Суда.


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