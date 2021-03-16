Хакеры ФСБ РФ пытались взломать правительственные ресурсы Украины

Хакеры подконтрольной ФБ РФ группировки «Armageddon» пытались получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



СБУ проинформировала органы государственной власти о киберугрозе через платформу «MISP-UA».



«Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам», — говорится в сообщении.



Отмечается, что сейчас СБУ совместно с Офисом генерального прокурора принимает все необходимые меры для фиксации многочисленных кибератак со стороны иностранных спецслужб.