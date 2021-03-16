На Луганщине — 101 новый случай COVID-19, пятеро пациентов умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 101 новый случай заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще пять больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



Тридцать заболевших выявлено в Лисичанске, 29 — в Северодонецке, 8 — в Сватовском районе, по 7 — в Марковском и Белокуракинском, 6 — в Беловодском, 5 — в Старобельском, по 2 — в Кормянском и Новопсковком, по 1 — в Новоайдарском и Станично-Луганском.



Вследствие осложнений умерли 76-летняя женщина и 78-летний мужчина из Северодонецка, 65-летняя женщина и 66-летний мужчина из Попаснянского района, а также 38-летний мужчина из Троицкого района.



За все время исследований COVID-19 лабораторно подтвержден у 15 736 человек. Из них 14 387 пациентов выздоровели, 494 — умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 22,5 (при пороговом 60).

В Украине за сутки зафиксировано 9 642 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 6 202 человека, умерли 264 пациента.