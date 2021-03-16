В министерстве развития громад и территорий Украины заверяют, что Донецкая область завершит отопительный сезон без сбоев. Как рассказал глава министерства Алексей Чернышов, руководство Донецкой области разработало комплекс мероприятий, «чтобы никогда не повторить» ситуацию, которая произошла в начале месяца. Тогда, 6 марта «Донецкоблгаз» прекратил поставки газа 58 котельным областного коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго». Это стало началом конфликта областной власти с предприятием «Донецкоблгаз».



Чернышов не стал прямо отвечать на вопрос журналиста о причастности беглого олигарха Сергея Курченко к произошедшему.



«Я считаю, вопрос конкретных фамилий должен решаться, она нам известна. Вы видите, что государство работает в этом направлении. Я не буду комментировать, дождемся конкретных шагов», – сказал министр.

Ранее глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заявил, что конечным собственником «Донецкоблгаза» может быть беглый олигарх Сергей Курченко.



По факту отключения котельных на Донетчине зарегистрированы 82 уголовных производства. Без тепла могли остаться около 65 тысяч жителей городов и поселков, 46 школ, 32 детских сада, 8 больниц и около 400 других потребителей.



СБУ начала расследование, квалифицировав действие «Донецкоблгаза» как диверсия.



Ситуация с отключением газа в Донецкой области обсуждалась на заседании Совета нацбезопасности и обороны. Назначена проверка, по итогам которой «Донецкоблгаз» могу вернуть в государственную собственность.



