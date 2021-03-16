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На Донетчине выявили еще 286 заболевших COVID-19

16 марта 2021, 15:39

На Донетчине выявили еще 286 заболевших COVID-19

За минувшие сутки, 15 марта, лаборатории Донецкой области сообщили о 286 новых случаях заболевания COVID-19. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко во время брифинга во вторник.

О летальных случаях не сообщается.

По словам Педенко, с начала пандемии коронавирусной болезнью в области без учета ОРДО заболели 50 911 человек.

По состоянию на 16 марта в медучреждения госпитализированы 713 пациентов с COVID-19.

Педенко отметил, что Донетчина по-прежнему превышает эпидемпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако этот показатель снизился.

«Остается оранжевый цвет (карантинной зоны — прим.), но появилась позитивная тенденция. Процент от эпидпорога значительно уменьшился и на сегодня Донетчина превышает заболеваемость гриппом и ОРВИ на 4%», — сказал он.

В Украине за сутки зафиксировано 9 642 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 6 202 человека, умерли 264 пациента. 

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