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«ДНР» постепенно закрывает госпитали для больных ковидом

16 марта 2021, 16:04

«ДНР» постепенно закрывает госпитали для больных ковидом

В отдельных районах Донецкой области группировка «ДНР» постепенно закрывает госпитальные базы, в которых лечатся пациенты с коронавирусом. В так называемом «Минздраве ДНР» заявили, что сегодня в ОРДО работают 22 базы.

«Сейчас заболеваемость сходит на нет. Все чаще встречается легкая форма. Мы постепенно закрываем госпитальные базы. На сегодняшний день функционируют 22 базы, закрыты еще четыре, где не лежат пациенты, нуждающиеся в кислородной или реанимационной помощи», – заявил Александр Оприщенко, один из членов «ДНР», курирующий сферу здравоохранения на неподконтрольной территории.  

Ранее в «ДНР» заявляли, что открыли всего 39 госпитальных баз, соответственно, 17 на сегодняшний день закрыты.   

Всего по состоянию на утро 16 марта в ОРДО группировка «ДНР» признала 26 719 случаев COVID-19. На лечении находятся 5 662 пациента, выписаны 18 920 человек, зафиксировано 2 137 смертей от осложнений, вызванных коронавирусом.

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