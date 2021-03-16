Опрос: Половина украинцев не готова вакцинироваться от COVID-19

51,5% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса. Об этом говорится в результатах опроса Центра Разумкова, который состоялся 5-9 марта по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО.



12% респондентов ответили, что вакцинируются в ближайшее время; 16% намерены это сделать позже; 10% — сделают только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям, например, для поездки за границу; 10% еще не определились.



Социологи отмечают, что отсутствие желание получить прививку от ковида наблюдается у людей старшего возраста.



Среди тех, кто не отказывается от намерения делать прививки от COVID-19, 52% готовы делать ее только при условии, что оно будет бесплатным; 22,5% — готовы платить за него, а еще 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди.



45% тех, кто не намерен вакцинироваться, чаще всего мотивируют это тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны и безопасны, но «какой-то другой» вакциной они готовы сделать прививку. 27% из них мотивируют свой отказ тем, что по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 10% — тем, что уже переболели коронавирусом, 7% имеют медицинские противопоказания.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.



Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.