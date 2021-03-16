Раде предлагают денонсировать «Харьковские соглашения»

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №0095 «О денонсации Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины». Авторами законопроекта выступили народные депутаты от фракции «Слуга народа» Олег Дунда и Александр Алексейчук.



Авторы напомнили, что «Харьковские соглашения» подписывали под предлогом получения Украиной скидки на газ, однако никаких скидок предоставлено не было. Взаимен на территории Украины был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных Сил РФ вместо подготовки к их уменьшению и вывода за пределы Украины.



В результате в 2014 году военные Черноморского флота РФ во взаимодействии с другими российскими подразделениями осуществили военную оккупацию и последующую аннексию Автономной Республики Крым.



Как отметил Дунда на брифинге в Верховной Раде во вторник, «Харьковские соглашения» являются единственным основанием для пребывания российских военных в Крыму.



«Харьковские соглашения были проверкой тогдашнего руководства нашего государства на их способность защищать и отвоевывать независимость Украины. И оказалось, что государственная власть в то время не выдержала этой проверки, а выбрала денежный компромисс, предав интересы украинцев, сознательно отдавая "на откуп" наши украинские территории», — заявил он («Интерфакс-Украина»).



28 января Государственное бюро расследований объявило экс-президенту Виктору Януковичу подозрение в государственной измене в связи с подписанием Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.



11 апреля Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ выяснить обстоятельства голосования в Верховной Раде за ратификацию «Харьковских соглашений», в частности, наличие в действиях народных депутатов признаков государственной измены.