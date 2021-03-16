В Луганской области обнаружены запрещенное международными договорами вооружение производства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



На территории населенных пунктов Трехизбенка, Крымское, Екатериновка и Новотошковское, где ранее дислоцировались боевики, полиция нашла три боевых противопехотных фугасных мин ПМН-2 и фрагмент противопехотной осколочной мины ПОМ-2.



«Из-за своих конструктивных характеристик они запрещены международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенцией и Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства, передачи противопехотных мин и об их уничтожении», — говорится в сообщении.



Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).