В отдельных районах Донецкой области через несколько недель ожидается третий этап российской вакциной «Спутник V». Об этом в своем Telegram-канале сообщила «депутат ДНР» Анастасия Селиванова.



Утверждается, что продолжится вакцинация врачей, учителей, силовиков и соцработников, а также начнется вакцинация жителей, которые оставили заявки на сайте «минздрава» и в пунктах вакцинации.



По ее словам, после второго этапа вакцинации выдают справку о вакцинации. Сертификаты о вакцинации в ОРДО пока не выдают.

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