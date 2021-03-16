Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук подал иск в Кассационный административный суд Верховного суда Украины об обжаловании указа президента по санкциях против него. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.



«16 марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым оспаривается указ президента Украины от 19 февраля 2021 года № 64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", а именно п. 7 доп. 1, согласно которому применены санкции к истцу — гражданину Украины Виктору Медведчуку», — говорится в сообщении.

На заседании 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний за «финансирование терроризма». Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Санкции утверждены указом президента Владимира Зеленского.

Основанием для санкций стало расследование спецслужб Украины. Как утверждается, существовали схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму.