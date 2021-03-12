На Донбассе рассказали о новых обстрелах. Один украинский военный пострадал

За прошедшие сутки, 16 марта, в зоне конфликта на Донбассе украинской стороной зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного на Приазовье.



В результате обстрела, боевую травму получил военнослужащий ВСУ, его госпитализировали, состояние здоровья бойца — удовлетворительное.



Также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия НВФ совершили обстрел неподалеку Талаковки и Гнутово, а у Павлополя — из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. В пригороде Авдеевки и Лебединского штаб заявил про обстрел позиций украинских военных из стрелкового оружия.



Вблизи Пивденного боевики обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, подчеркнули в штабе.



С начала текущих суток штаб ООС нарушений режима тишины не зафиксировал.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила о 21 случае нарушения «режима тишины». Как утверждается под обстрел попали позиции НВФ в районе Горловки (Зайцево, поселок шахты имени Гагарина), Яковлевки, Набережного, Сосновского, Ужовки/Ленинского, Украинского, Заиченко, Саханки, Пикузы/Коминтерново.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 15 марта 2021-го зафиксировала не менее 12 423 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 4 466 взрывов, 1 485 неопределенных пролетевших боеприпасов, 125 вспышек дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также не менее 6 284 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдалось обострение ситуации в зоне конфликта.