Миссия ОБСЕ подтвердила сообщение группировки «ДНР» о ранении в результате обстрела из стрелкового оружия жителя поселка Александровка на окраине Донецка 22 февраля. Об этом сообщается в отчете миссии.



12 марта молодой мужчина сообщил наблюдателям по телефону, что вечером 22 февраля он находился в западной части Александровки, приблизительно в 200 м от линии соприкосновения. Там он услышал два выстрела и почувствовал, как его зацепила пуля.



«По его словам, в тот же день его госпитализировали в больницу № 14 в Петровском районе Донецка (неподконтрольный правительству). Согласно медицинской справке, которую он предоставил команде миссии, мужчина получил огнестрельное ранение брюшной полости, а также ему произвели ампутацию двух пальцев левой руки», — говорится в отчете.



15 марта наблюдатели видели, что у мужчины полностью перевязана кисть левой руки.



Как сообщалось ранее, 22 февраля ранение получил 22-летний житель Александровки Александр Слепцов. Некоторое время он провел в реанимации в тяжелом состоянии.