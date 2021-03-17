В отдельных районах Луганской области за прошедшие сутки зарегистрировано восемь смертей и 57 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявили в так называемом минздраве группировки «ЛНР».



Всего по состоянию на 17 марта формирование признает 3 397 случаев COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 2 814 человек, 299 пациентов скончались.



«Минздрав» группировки «ДНР» за сутки зарегистрировал 16 смертей и 328 новых случаев заражения ковидом.



Всего с начала пандемии в «ДНР» признали 27 047 случаев заболевания коронавирусом. Из них 5 535 человек находятся на лечении, 19 368 выписаны, 2 144 пациента скончались.



За сутки выявлено 87 случаев пневмоний, на 5 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 68. Всего на лечении 946 пациентов с пневмониями, из них 464 на кислородной поддержке (+24 за сутки).



Украинская власть не располагает данными о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях Донбасса.

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