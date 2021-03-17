Футбольный клуб «Шахтер» ограничил число билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы против итальянской «Ромы», который состоится 18 марта на НСК «Олимпийский» в Киеве.



«Учитывая ухудшение эпидемиологической обстановки в Киеве в частности и в Украине в целом, мы решили ограничить количество билетов на матч 20% вместимости стадиона. Здоровье — первоочередная ценность, поэтому, несмотря на разрешение принять до 22 тысяч болельщиков (30% вместимости НСК "Олимпийский"), мы снизили цифру до 20% — это около 14 тысяч максимум», — сказал коммерческий директор «Шахтера» Дмитрий Кириленко в интервью клубному сайту.



В целом в «Шахтере» ожидают около 14 тысяч болельщиков на матче с «Ромой». Билеты по-прежнему в продаже.



В клубе напомнили, что в соответствии с протоколом УЕФА и нормами Министерства здравоохранения Украины болельщики обязаны соблюдать социальную дистанцию (билеты продаются с учетом расстояния в 1,5 метра между зрителями), в течение всего матча носить маски, использовать установленные на стадионе санитайзеры, при входе будет осуществляться обязательный температурный скрининг.



Накануне мэр Киева Виталий Кличко выразил опасение, что проведение футбольного матча со зрителями вызовет всплеск заболеваемости коронавирусом.



Матч «Шахтер» — «Рома» начнется в 19:55 в четверг. В прямом эфире поединок покажут телеканал «Футбол 1», платформа Volia TV, а также OTT-сервисы Megogo и OLL.TV.



Первая встреча, которая проходила в Риме, завершилась поражением «Шахтера» со счетом 3:0.