Незаконные вооруженные формирования запретили патрулю миссии ОБСЕ проезд через блокпост вблизи Еленовки под Донецком 15 марта. Об этом говорится в отчете миссии.



«Члены вооруженных формирований дважды попросили сотрудников Миссии открыть двери и багажники обеих машин, а также прицеп для проведения визуального осмотра. В обоих случаях наблюдатели отказались сделать это. Несмотря на то, что в течение нескольких последовавших часов СММ принимала меры для содействия пересечению блокпоста патрулем, автомобили не пропустили», — говорится в отчете.



Отмечается, что все это время блокпост был открыт для пересечения гражданскими лицами.



После почти трех часов ожидания команде миссии не удалось продолжить движение. Патруль СММ покинул этот блокпост и вернулся в неподконтрольный правительству Донецк.