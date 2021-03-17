В Краматорске в связи с ростом заболеваемости коронавирусом усиливается карантин. Такое решение 16 марта было принято на заседании городского штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной COVID-19, и городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



Как сообщает пресс-служба горсовета Краматорска, вводятся следующие противоэпидемические меры:

с 17 марта работники учреждений системы общего среднего образования города переходят на дистанционный режим работы. Школьники ранее были отправлены на каникулы до 28 марта;

с 18 марта прекращается работа спортивных секций в детско-юношеских спортивных школах и учреждениях, подчиненных управлению по гуманитарным вопросам. Все плановые спортивные соревнования в городе будут проводиться без зрителей и болельщиков;

с 19 марта по 2 апреля, в часы пик с 05:00 до 09:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни вводится ограничение проезда пожилых людей в городском общественном транспорте (как таких, которые относятся к группе повышенного риска заболеваемости COVID-19).

Всем учреждениям независимо от формы собственности рекомендовано усилить контроль за соблюдением санитарных норм, а также рассмотреть возможность в кратчайшие сроки перевести сотрудников на дистанционную форму работы.



Всего с начала пандемии в Краматорске, по состоянию на 17 марта, зарегистрированы 7 862 случая COVID-19, в том числе выздоровели – 6 931 человек, умерли – 137. За последние сутки заболели 43 человека и два пациента скончались от осложнений коронавируса.