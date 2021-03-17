Кабинет министров принял ряд решений по стимулированию развития регионов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду, 17 марта.



В частности, утверждено распределение субвенции из госбюджета местным бюджетам в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины. Общий объем программы на 2021 год составляет почти 1,7 миллиарда гривен.



«Уверен, что инвестиции в рамках Чрезвычайной программы восстановления дадут дополнительный толчок для улучшения жизни в громадах восточных регионов, наиболее пострадавших в результате российской агрессии. Выделенные средства прежде всего должны быть направлены на улучшение социальной инфраструктуры и на удовлетворение потребностей внутренне перемещенных лиц», – заявил Шмыгаль.



Также правительство утвердило порядок зачисления в бюджеты органов местного самоуправления части акцизного налога на топливо, произведенное в Украине или ввозимое на территорию Украины.



«Этого решения ожидало без преувеличения подавляющее большинство представителей власти на местах, ведь только за первые 2,5 месяца года это дополнительные 1,2 миллиарда гривен для местной власти на улучшение дорог, учреждений образования и медицины», – отметил премьер-министр.



Он уточнил, что средства по акцизному налогу, накопленные с 1 января этого года, должны быть распределены по бюджетам громад в двухнедельный срок со дня вступления в силу соответствующего постановления. А далее 13,44% акциза на топливо будут автоматически и бесперебойно поступать в бюджеты, исходя из объемов, реализованных на соответствующей территории.



Кроме того, Кабмин поддержал решение о распределении субвенции местным бюджетам на развитие спортивной инфраструктуры. Прежде всего это касается новых и завершения старых объектов строительства, которые предназначены для проведения всеукраинских и международных соревнований, а также учебно-тренировочных сборов для национальных сборных.