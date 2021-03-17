За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 110 новых случаев коронавируса. От осложнений умерло еще трое больных. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Уточняется, что умерли 71-летняя, 81-летняя женщины и 82-летний мужчина из Северодонецка.



41 новый случай заболевания выявили в Северодонецке, 14 в Марковском районе, 13 в Лисичанске, 11 в Сватовском, восемь в Кормянском, по четыре в Белокуракинском, Попаснянском и Беловодском районах, по три в Новоайдарском, Новопсковском и Старобельском, два в Рубежном.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 15 846 человек. Из них выздоровели — 14494 (107 за последние сутки), на лечении — 855 пациентов, умерли 497 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 27,5 (при пороговом 60).