«Депутату» так называемого народного совета «ЛНР» сообщено о подозрении в нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской облпрокуратуры.



По данным следствия, 11 ноября 2018 года жительница Луганска приняла участие в «выборах главы и депутатов народного совета ЛНР III созыва».



«В составе незаконно созданного органа власти — так называемого "народного совета" депутат с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти Украины, в частности, принимала участие в пленарных заседаниях комитетов "народного совета ЛНР", разрабатывала псевдозаконопроекты и проводила активную работу по приему граждан», — говорится в сообщении.



Производство открыто по ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины — совершение действий, направленных на насильственное изменение, свержению конституционного строя и захвата государственной власти, нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Украины.