В Донецкой области с начала 2021 года от осложнений коронавирусной болезни умерли 433 человека. Об этом сообщила и.о. генерального директора ГУ «Лабораторный центр МЗ Украины» в Донецкой области Марина Белоусова на брифинге в среду.



«С начала этого года на территории Донецкой области умерли 433 человека – это 3% от общего количества больных», – сказала Белоусова.



Она также отметила, что часто возникают вопросы по захоронению умерших от COVID-19. Данная процедура регламентируется постановлением главного государственного санитарного врача № 44 «О внесении изменений во Временные рекомендации по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни (COVID-19)».



«Это постановление есть в свободном доступе на сайте министерства здравоохранения Украины в разделе "Документы. Главный санитарный врач. Постановления"», – сообщила руководитель областного лабораторного центра.



Она уточнила, что в рекомендациях указано, что только в случае чрезмерного выделения жидкостей из тела умершего больного коронавирусом его хоронят в герметичном пакете (мешке), чтобы избежать инфицирования. В других случаях этого не требуется. Родственники могут видеть умершего, но запрещается прикасаться к открытым участкам тела. Кроме того, органы местного самоуправления, коммунальные или частные ритуальные службы должны переписать всех присутствующих на похоронах, взять их данные – Ф.И.О., контактные телефоны и адреса проживания. Также есть ряд требований к проведению обрядов в закрытых помещениях и непосредственно во время погребения.



Всего по состоянию на 16 марта, с начала пандемии в Донецкой области от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 1135 человек.