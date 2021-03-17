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«ОПОРА»: Две газеты Донетчины агитировали за кандидата в нардепы Аксенова

17 марта 2021, 20:21

«ОПОРА»: Две газеты Донетчины агитировали за кандидата в нардепы Аксенова

Газеты «Маяк» (Покровск) и «Родной город» (Мирноград) размещали материалы с признаками предвыборной агитации в пользу кандидата в народные депутаты от политической партии «Порядок» Андрея Аксенова. Об этом говорится в результатах мониторинга гражданской сети «ОПОРА» за февраль-март.

Материалы об Аксенове не маркированы как реклама или размещаются в двузначных рубриках. Один из выпусков газеты «Маяка» от 25 февраля содержит статьи комплиментарного характера о визитах Аксенова в Родинское и Покровск.

Первые страницы в выпусках изданий от 5 и 6 марта содержат поздравления к Аксенова «С международным женским днем», блок не имеет маркировки.

В разделах «Актуально» газеты писали об участии Аксенова в разрешении коммунальных проблем в Покровске и Мирнограде.

В Украине запрещена скрытая реклама. Согласно ст. 9 закона «О рекламе», любая реклама должна быть четко отделена от другой информации, независимо от форм или способов ее распространения.

Промежуточные выборы в округе № 50 состоятся 28 марта 2021 года. В состав округа входят города Доброполье, Мирноград и Покровск, а также Добропольский район.

Комиссия уже зарегистрировала следующих кандидатов в народные депутаты Украины: Викторию Шилову, Валентина Рыбина («Партия Шария»), Артема Марчевского (ОПЗЖ), Иштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Александра Груздева, Сергея Звагольського, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка, Андрея Бондаренко («Слуга народа»), Юлию Крюкову, Надежду Масло, Ларису Ревву, Андрея Масенця, Антона Ровенского.

Также ЦИК официально зарегистрировала детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» в 50-м округе. 

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