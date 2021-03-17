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Кравчук о заседании политподгруппы с «эксперткой» от «ДНР»: Это вседозволенность

17 марта 2021, 21:31

Кравчук о заседании политподгруппы с «эксперткой» от «ДНР»: Это вседозволенность

Трехсторонняя контактная группа (Украина, РФ, ОБСЕ) поднимет вопрос приостановки работы политической подгруппы в связи с несанкционированным участием отдельных членов группировки «ДНР». Об этом сообщил глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук.

«Это означает, что мы будем рассматривать это отдельно с модератором (от ОБСЕ, — ред.) госпожой Грау, послами в Украине, которые возглавляют рабочие группы, чтобы решить этот вопрос. Необходимо выполнять решения, которые приняты. Просто так разрешать кому угодно делать что угодно — это не работа, не заседание, это вседозволенность. Такого не существует в практике», — прокомментировал Кравчук в эфире телеканала «Наш» в среду вечером.

Он отметил, что приостановка работы политподгруппы никак не отразится на работе Контактной группы: «Проблема, которая возникла в политической подгруппе, не означает, что возникла проблема в масштабе Трехсторонней контактной группы», — заверил он.

Украинская делегация покинула сегодняшние переговоры из-за присутствия на заседании политподгруппы со стороны группировки «ДНР» заочно осужденной в Украине за терроризм Майи Пироговой.

На предыдущем заседании 16 марта украинская делегация попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную российской стороной «экспертку» из Донецка Майю Пирогову.

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