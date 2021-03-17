Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук раскритиковал Алексея Арестовича за его комментарий с нецензурной бранью в Facebook. При этом Кравчук доволен работой Арестовича в качестве советника делегации по информполитике.



«Давайте сначала будем смотреть на качество документов, которые подает Арестович независимо от этого эмоционального всплеска, который он допустил. Я его отвергаю, не одобряю. Я считаю, что это недопустимо», — заявил Кравчук в эфире телеканала «Наш» в среду вечером.



В то же время, отметил Кравчук, он полностью доволен работой Арестовича.



«Арестович — профессиональный журналист, он знает ситуацию. Я не могу его сдерживать, когда он бывает на ваших каналах, это демократия. Я говорю про информационную работу Арестовича. Я доволен его работой», — прокомментировал он.



Отвечая на вопрос о том, есть ли гарантии того, что Арестович останется на должности, Кравчук ответил: «Нет».



Арестович также является внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Во вторник, 16 марта, Арестович опубликовал на личной странице в Facebook пост, в котором комментировал работу украинской делегации Трехсторонней контактной группы. Отметим, что персональные аккаунты в соцсетях Арестович ведет на русском языке, а страницу делегации в ТКГ — на украинском



В комментариях один из пользователей попросил Арестовича писать на украинском, на что тот в грубой форме ответил отказом: «Пошел на х*й. Так понятнее?»