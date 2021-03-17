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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 марта

17 марта 2021, 23:24

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 марта

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки выявили 373 случая инфицирования. Из-за осложнений скончались 20 ранее заболевших. С начала пандемии зафиксировано 51 284 заболевших. Из них 45 366 человек выздоровели, 1135 — умерли.

Группировка «ДНР» заявила о 328 новых случаях заражения и 16 летальных случаях. Всего в «ДНР» признали 27 047 случаев заболевания. Из них 19 368 выписаны, 2 144 — скончались.

В Луганской области подтверждено 110 новых случаев ковида. От осложнений умерло еще трое больных. Всего ковид подтвержден у 15 846 человек. Из них выздоровели — 14494, умерли 497 человек.

В отдельных районах Луганской области зарегистрировано 8 смертей и 57 новых случаев заражения коронавирусом. Всего группировка «ЛНР» признает 3 397 случаев COVID-19. Из них 2 814 человека выписаны, 299 — скончались.

Политика

Первый вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников предложил провести гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ в Луганской области накануне Пасхи.

Резников заявил, что в Украине обсуждают возможность двойного гражданства, но по гражданству России как государства-агрессора будут ограничения.

Трехсторонняя контактная группа (Украина, РФ, ОБСЕ) поднимет вопрос приостановки работы политической подгруппы в связи с несанкционированным участием осужденной в Украине за терроризм Майи Пироговой.

Общество

«Депутату народного совета ЛНР» сообщено о подозрении в нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

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