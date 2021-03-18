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ОБСЕ увидела сотни мин боевиков и ВСУ в полях на Донетчине

18 марта 2021, 09:52

ОБСЕ увидела сотни мин боевиков и ВСУ в полях на Донетчине

СММ ОБСЕ продолжает фиксировать противотанковые мины по обе стороны линии соприкосновения. Об этом говорится в отчете миссии.

14 марта беспилотник СММ вновь зафиксировал 9 противотанковых мин, установленных поперек дороги местного значения вблизи Марьинки. По оценке, выше мины принадлежат Вооруженным силам Украины. Примерно в 1 километре от предыдущих противотанковых мин, на окраине Петровского района Донецка БПЛА вновь зафиксировал 18 противотанковых мин боевиков, установленных поперек дороги местного значения.

15 марта БПЛА СММ «увидел» 400 противотанковых мин в поле вблизи Водяного и 49 мин в поле и поперек дороги, ведущей в направлении подконтрольного боевикам села Пикузы (бывш. Коминтерново). В поле примерно в 3 км дальше находились еще 53 противотанковые мины. По оценке СММ, все эти мины принадлежат ВСУ.

Примерно в 800 метрах от Пикуз находились 4 противотанковые мины, установленные боевиками поперек указанной выше автодороги.

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