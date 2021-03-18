СММ ОБСЕ продолжает фиксировать противотанковые мины по обе стороны линии соприкосновения. Об этом говорится в отчете миссии.



14 марта беспилотник СММ вновь зафиксировал 9 противотанковых мин, установленных поперек дороги местного значения вблизи Марьинки. По оценке, выше мины принадлежат Вооруженным силам Украины. Примерно в 1 километре от предыдущих противотанковых мин, на окраине Петровского района Донецка БПЛА вновь зафиксировал 18 противотанковых мин боевиков, установленных поперек дороги местного значения.



15 марта БПЛА СММ «увидел» 400 противотанковых мин в поле вблизи Водяного и 49 мин в поле и поперек дороги, ведущей в направлении подконтрольного боевикам села Пикузы (бывш. Коминтерново). В поле примерно в 3 км дальше находились еще 53 противотанковые мины. По оценке СММ, все эти мины принадлежат ВСУ.



Примерно в 800 метрах от Пикуз находились 4 противотанковые мины, установленные боевиками поперек указанной выше автодороги.