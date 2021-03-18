В Правительстве обсуждается вопрос предоставления преференций предпринимателям, которые осуществляют хозяйственную деятельность на прифронтовых территориях Донбасса. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.



«Территории, которые прилегают к оккупированным территориям, там риски больше. Поэтому абсолютно нормально будет предложить предпринимателям, которые хотят там работать дополнительные государственные стимулы», — сказал он на пресс-конференции в рамках всеукраинского форума «Украина 30. Малый и средний бизнес и государство».



На данный момент обсуждается, каким территориям и в каких областях будут предоставлены преференции, отметил Петрашко: «Обсуждается какие это будут территории — то ли это Донецк, Донбасс, Херсон, или территории, которые граничат со всей территорией РФ. Дискуссия продолжается».