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В Минэкономразвития анонсировали программу господдержки бизнеса на прифронтовых территориях

18 марта 2021, 11:04

В Минэкономразвития анонсировали программу господдержки бизнеса на прифронтовых территориях

В Правительстве обсуждается вопрос предоставления преференций предпринимателям, которые осуществляют хозяйственную деятельность на прифронтовых территориях Донбасса. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

«Территории, которые прилегают к оккупированным территориям, там риски больше. Поэтому абсолютно нормально будет предложить предпринимателям, которые хотят там работать дополнительные государственные стимулы», — сказал он на пресс-конференции в рамках всеукраинского форума «Украина 30. Малый и средний бизнес и государство».

На данный момент обсуждается, каким территориям и в каких областях будут предоставлены преференции, отметил Петрашко: «Обсуждается какие это будут территории — то ли это Донецк, Донбасс, Херсон, или территории, которые граничат со всей территорией РФ. Дискуссия продолжается».

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