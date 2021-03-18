За минувшие сутки, 17 марта, в отдельных районах Донецкой области выявили 266 заболевших коронавирусом за сутки. Кроме того, 647 пациентов выздоровели, а 9 человек умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 27 392 заболевших коронавирусом . Из них 20 015 человек выписаны, а 2 153 пациента скончались от осложнений, вызванных ковидом.



Также за сутки выявлен 81 случай пневмоний. Из них госпитализированы 56 пациентов. Всего на лечении находится 921 пациент с пневмониями, из них 462 на кислородной поддержке (+17 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.