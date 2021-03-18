Заместителя городского головы одного из городов Донецкой области задержали во время получения взятки. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



Согласно расследованию, в марте 2021 года заместитель городского головы требовал от жителя Мариуполя две тысячи долларов США за положительное решение вопроса о выделении двух земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности.



Действия чиновника подпадают под часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса — получение неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.



Досудебное расследование осуществляется следователями Главного управления Национальной полиции в Донецкой области при оперативном сопровождении Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.