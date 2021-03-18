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Минобразования отменило государственную итоговую аттестацию для учеников 4-х и 9-х классов из-за COVID-19

18 марта 2021, 14:22

Минобразования отменило государственную итоговую аттестацию для учеников 4-х и 9-х классов из-за COVID-19

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине школьников 4-х и 9-х классов освободили от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

Соответствующий приказ МОН от 03.03.2021 № 273 зарегистрирован в министерстве юстиции Украины 16 марта.

«Такое решение будет способствовать организованному завершению учебного года учащимися, которые заканчивают получение начального и базового общего среднего образования, в условиях распространения на территории Украины COVID-19», – пояснили в МОН.

В документе об образовании учащихся, освобожденных от ГИА, будет сделана запись «освобожден(а)».

Решение вступит в силу в день его опубликования в «Официальном вестнике Украины».

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