Генеральный директор футбольного клуба «Шахтер» Сергей Палкин раскритиковал решение властей Киева запретить проведение сегодняшнего матча 1/8 финала Лиги Европы против итальянской «Ромы» в присутствии зрителей на НСК «Олимпийский». Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.



В частности, Палкин спросил, почему решение о проведении матча без зрителей было принято фактически за сутки до начала поединка, «когда уже тысячи болельщиков находились в поездах и автобусах и двигались в направлении Киева».



Также том-менеджер клуба не понял, почему власти Киева в своих заявления руководствовались цифрой в 35 тысяч, хотя, по словам Палкина, реальная цифра, количества болельщиков, которые присутствовали бы на матче, не превышает 14 тысяч.

«Почему под запрет попадают только футбольные матчи, в то время как крытые спортивные комплексы, кафе, рестораны и ТРЦ продолжают работать в штатном режиме? Риск заразиться на открытой территории стадиона значительно ниже, чем в вышеперечисленных заведениях», — подчеркнул он.

Палкин также задался вопросом, в чем логика запрещать проведение матча на открытом стадионе «с максимальными мерами безопасности», «учитывая, что тысячи болельщиков без масок переберутся смотреть игру в кафе и бары».

«И когда сегодня вечером рестораны переполнятся болельщиками, которые съехались из разных городов страны, то действительно наступит второй "Буковель". Такой сценарий техногенная комиссия не рассматривала?» — возмутился гендиректор «Шахтера».

В клубе пообещали, что всем, кто уже купил билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту в течение 3-14 дней.



В свою очередь первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, комментируя сложившуюся ситуацию, напомнил про футбольный матч Лиги чемпионов годичной давности в Италии между местной «Аталантой» и испанской «Валенсией». Позднее мэр итальянского Бергамо предположил, что этот поединок со зрителями на стадионе поспособствовал распространению коронавируса в Европе.



«Я сам — футбольный болельщик и всегда с большим удовольствием посещаю матчи на стадионах.

Но... Мы должны учитывать чужие ошибки. Особенно, когда речь идет о здоровье и жизни людей!» — подчеркнул чиновник КГГА, показав билет на матч «Шахтера» с «Ромой».



Ситуацию с заболеваемостью короновирусом в столице Поворозник назвал угрожающей. «В течение последних двух недель наблюдаем тенденцию резкого роста количества больных и госпитализированных пациентов, большинство из которых — в тяжелом состоянии. Увеличилась и летальность от вируса», — рассказал он.

17 марта Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА запретила доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации.



18 марта Комиссия приняла решение ввести в Киеве строгие карантинные ограничения на три недели — с 20 марта до 9 апреля включительно.