В ближайшее время должна стать известна дата встречи лидеров стран Нормандского формата. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.



Он отметил, что в последнее время провокации на Донбассе со стороны боевиков увеличились, и это привело к осложнению ситуации на временно оккупированных территориях и на линии соприкосновения.



При этом Украина, по словам президента, придерживается прежней стратегии урегулирования конфликта.



«Что касается стратегии на востоке – стратегия неизменна, Нормандский формат. Мы проводим консультации на уровне советников "нормандской четверки". И я считаю, что в ближайшее время уже должно появиться понимание, когда лидеры "нормандской четверки" встретятся», – сказал глава государства.



«Но параллельно, я не скрываю, говорю открыто, что готов встречаться со всеми лидерами "нормандской четверки", а также с лидерами других стран, которые поддерживают независимость Украины. Отдельно говорить и максимально делать все, чтобы война на востоке закончилась, и Украина вернула себе территории и людей", – добавил Владимир Зеленский.

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