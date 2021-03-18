Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Славянске и Лимане «заминировали» отделы полиции

18 марта 2021, 16:59

В Славянске и Лимане «заминировали» отделы полиции

В отделах полиции Славянска и Лимана сегодня, 18 марта, искали взрывчатку. Подозрительных предметов не обнаружили, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области. 

Информация об угрозе взрыва поступила в полицию по электронной почте сегодня около 12:00. Неизвестный абонент написал, что в отделах полиции Славянска и Лимана заложены самодельные взрывные устройства. Посетители и полицейские обоих отделов немедленно были эвакуированы.

Здания и прилегающую территорию обследовали взрывотехники вместе с полицейскими кинологами. В итоге подозрительных и взрывчатых предметов не обнаружили.

Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями).

2 марта Верховная Рада Украины приняла закон, ужесточающий уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности людей, даже если оно не имело тяжких последствий, но касается критически важных объектов инфраструктуры, учреждений здравоохранения, объектов или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти. За это предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

Читайте также:

В Донецке, Макеевке и других городах сообщили о минировании зданий. Людей эвакуировали

Еще по теме

Прочее
Минирование
Организации
Полиция
Места
Славянск Лиман

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:26
Не только Мендель. «Дом» выпустит программу с украинскими топ-спикерами для жителей Донбасса и Крыма
17:05
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 19 марта
12:40
«ДНР» сообщила о 266 заболевших и 9 умерших от ковида за сутки
11:45
Пытали в «Изоляции», вывезли в РФ и осудили за «шпионаж»: история украинца, который поехал забрать свою Lamborghini у «ДНР»
09:52
ОБСЕ увидела сотни мин боевиков и ВСУ в полях на Донетчине
08:20
«ЛНР» заявила о 18 заболевших и двух умерших от COVID-19 за день
23:24
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 марта
10:16
За сутки в ОРДЛО зарегистрировали 385 новых случаев коронавируса
09:21
В ОБСЕ подтвердили ранение жителя поселка под Донецком в ходе обстрела
08:47
В Донецке сгорел ехавший трамвай
21:22
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 марта
17:50
«ДНР» анонсирует третий этап вакцинации от ковида
16:04
«ДНР» постепенно закрывает госпитали для больных ковидом
10:40
«ДНР» говорит, что кандидаты на выборах в Думу РФ смогут агитировать в Донецке
09:40
Коронавирус на неподконтрольном Донбассе: новые данные «ДНР» и «ЛНР»
все новости
20:48
Россия собирается добывать пресную воду для Крыма под Азовским морем
20:43
«Уже разговаривал с Путиным». В администрации Байдена ответили на предложение президента РФ об онлайн-переговорах
20:15
Ветераны АТО смогут вне очереди пройти вакцинацию от коронавируса
19:57
Европейский регулятор заявил о безопасности вакцины AstraZeneca
19:26
Не только Мендель. «Дом» выпустит программу с украинскими топ-спикерами для жителей Донбасса и Крыма
19:01
Путин предложил в ближайшие дни провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире
18:35
На Рабиновича открыли дело за публикацию «языковой» карты Украины без Крыма 
18:26
Боевик «ДНР» Ходаковский рассказал, почему российские паспорта не гарантируют военную защиту РФ
17:43
«Перекроем кислород всем, кто разрушает независимость Украины». Зеленский — о санкциях
17:22
Суд оправдал экс-нардепа Пашинского по делу о ранении жителя Киевской области
17:13
В Минздраве пообещали, что вакцина Pfizer будет уже в апреле
17:05
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 19 марта
16:59
В Славянске и Лимане «заминировали» отделы полиции
16:56
На Луганщине выявили еще 74 заболевших COVID-19
16:27
Зеленский: Дата встречи лидеров «нормандской четверки» будет известна в ближайшее время
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» обыграл «Десну», а «Динамо» — «Зарю» в чемпионате
14 марта, 18:54
Донбасс: стоит ли ждать большой войны? ►
14 марта, 09:39
«Шахтер» разгромно проиграл «Роме» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
11 марта, 23:53

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция