В отделах полиции Славянска и Лимана сегодня, 18 марта, искали взрывчатку. Подозрительных предметов не обнаружили, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Информация об угрозе взрыва поступила в полицию по электронной почте сегодня около 12:00. Неизвестный абонент написал, что в отделах полиции Славянска и Лимана заложены самодельные взрывные устройства. Посетители и полицейские обоих отделов немедленно были эвакуированы.



Здания и прилегающую территорию обследовали взрывотехники вместе с полицейскими кинологами. В итоге подозрительных и взрывчатых предметов не обнаружили.



Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями).

2 марта Верховная Рада Украины приняла закон, ужесточающий уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности людей, даже если оно не имело тяжких последствий, но касается критически важных объектов инфраструктуры, учреждений здравоохранения, объектов или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти. За это предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.