Васильковский горрайонный суд Киевской области вынес оправдательный приговор в отношении экс-нардепа Сергея Пашинского по делу об огнестрельном ранении жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса, передает «Ґрати».



Дело касалось конфликта между Пашинским и Химикусом на дороге в новогодний вечер 2016 года. Экс-нардепа обвиняли по ч. 1 статьи 121 Уголовного кодекса — умышленное нанесение тяжелый телесных повреждений. Суд посчитал, что обвинение не доказало виновность Пашинского.



«Процессуальный прокурор по этому делу Рябошапка умышленно квалифицировал этот инцидент по статье 121, зная, что там нет состава преступления. Он это сделал исключительно с одной целью: чтобы показать свою псевдоборьбу с коррупцией и чтобы засадить меня в СИЗО. Потому что санкция по этой статье предусматривает тюремное заключение. Суд разложил это все на атомы и молекулы. Я полностью оправдан», – заявил после решения суда Пашинский.



Он сказал, что намерен очистить свое имя «от той лжи, которая была инспирирована РФ и ее агентурой тут».



Согласно решению суда, Пашинскому также вернут его пистолет Glock.

Вечером 31 декабря 2016 года на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области произошел конфликт между Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом, в результате которого депутат получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина – пулю в ногу.



3 января 2017 года в прокуратуре Киевской области сообщили, что расследуют уголовное производство по факту инцидента по статье Уголовного кодекса о хулиганстве (ч.2 ст.296). Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов тогда сообщил, что подозрение о совершении преступления в инциденте никому из фигурантов не объявлено.



1 августа 2017 года Пашинский сообщил, что уголовное производство по данному инциденту закрыто Генпрокуратурой.



В декабре 2017 года Печерский райсуд Киева своим решением обязал следователей Генпрокуратуры возобновить расследование в рамках уголовного производства по инциденту со стрельбой 31 декабря 2016 года, фигурантом которого являлся Пашинский.



4 октября 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Пашинского о подозрении в причинении ранения человеку в Киевской области. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные Химикусу телесные повреждения были признаны тяжкими.



18 декабря 2019 года суд отпустил Пашинского под домашний арест.