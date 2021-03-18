Санкции в отношении тех, кто внутри страны действует против Украины, будут продолжаться. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.



Он ответил на вопрос, связаны ли санкции против «телеканалов Медведчука» с ситуацией на Донбассе.



«Война на востоке у нас, оккупация территорий и аннексия Крыма с российской стороны и очень мощная информационная война внутри нашей страны», – сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что давал присягу защищать украинское государство и его суверенитет, и делает это.



«Стратегия очень проста: внутри страны мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают независимость нашей Украины, – не словами, а действиями. Поэтому вы сегодня видите действия, направленные против таких людей, у которых кроме паспорта Украины, больше ничего украинского нет. Это моя стратегия, я ее доведу до конца», – заявил президент.

2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. Вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.

На заседании 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний за «финансирование терроризма». Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Санкции утверждены указом президента Владимира Зеленского.



11 марта Совет нацбезопасности и обороны продлил сроком на 3 года действие санкций против двух российских банков – Сбербанка и Проминвестбанка.