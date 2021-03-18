Основатель незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский считает, что наличие российских паспортов у жителей неподконтрольного Донбасса не является гарантией военной защиты РФ. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».



Он отметил, что сейчас действительно наблюдается обострение на линии соприкосновения, и есть вероятность, что «завтра фронт придет в движение и противник, обладающий техническим и численным превосходством, имеет все шансы прокатиться по нашей территории огненным валом».



При этом Ходаковский утверждает, что Россия не будет вводить свои войска, а российские паспорта в «ДНР» имеют «обратную сторону».



«Российские паспорта не означают страховки, скорее, это дополнительный фактор. Нельзя сказать, что вот сейчас в ДНР, к примеру, 400 тысяч жителей республики получили российские паспорта, а как только их количество достигнет 500 тысяч, так сразу Россия введет свои войска. Этого не будет. Да, и сам фактор получения российских паспортов двойственен и, как все позитивное, имеет обратную сторону. Наличие паспортов РФ способствует оттоку квалифицированных кадров», – заявил боевик.

Он рассуждает, что жители неподконтрольного Донбасса, получившие российское гражданство, имеют спорную идентификацию.



«Получая российское гражданство, мы приносим клятву РФ, а живем здесь, в ДНР. Ведь все важное для нас остается тут, на этой земле. При этом люди чувствуют себя осиротевшими. С одной стороны – Украина, с которой нам уже никогда не выстроить прежних отношений, с другой – Россия, которая не готова сейчас менять даже официальную риторику. И эта позиция понятна – последствия такого решения будут весьма ощутимыми. А с третьей – наше общество, которое лишили прогресса. И мы находимся словно в Бермудском треугольнике, где постоянно бьемся об стены и рикошетим», – заключил Ходаковский.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.