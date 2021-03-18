Уголовное дело открыто в отношении народного депутата фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича на публикацию в соцсети карты Украины с недостоверными данными о домашнем языке общения жителей страны, без оккупированного полуострова Крым и с надписями «ДНР» и «ЛНР» в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила народный депутат фракции «Голос» Соломия Бобровская.



По ее словам, ранее она направила соответствующее обращение в Офис генерального прокурора Украины.



Она опубликовала скан предоставленного ей первым замгенпрокурора ответа, датированный 16 марта.



«Сообщаем, что 12.03.2021 генеральным прокурором по указанному заявлению внесены в Единый реестр досудебных расследований № 42021000000000545 сведения о факте совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.110 УК Украины», — говорится в тексте документа.

Рабинович опубликовал 1 марта карту с заголовком «На какой мове говорит незалежная» якобы демонстрирует, какой язык в быту используют украинцы в зависимости от региона проживания. Он сослался на Киевский национальный лингвистический университет, однако в пресс-службе университета подчеркнули, что это неправда.