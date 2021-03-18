Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что вакцина от коронавируса производства AstraZeneca безопасна в использовании. Об этом говорится в заявлении агентства.



По словам представителя EMA, вакцина AstraZeneca «безопасна и эффективна», а польза от нее превышает риски. При этом в агентстве не могут полностью исключить связь между вакциной и возникновением тромбов, поэтому расследование будет продолжено.



В тоже время в агентстве подчеркивают, что случаи тромбозов достаточно редки — вакцину получили 20 млн, а EMA известно только о 25 случаях образования тромбов у пациентов.



В марте страны Европы начали объявлять о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca. В частности, запрет был принят в Германии, Франции, Италии и Испании. Причина — сообщения возникновении тромбов у некоторых из привившихся пациентов.



При этом ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом от AstraZeneca. В организации посчитали, что преимущества вакцины превосходят риски от ее использования.