Министерство здравоохранения Украины добавило ветеранов АТО/ООС к категориям общественных деятелей, которые могут привиться «остатками» доз вакцины Covishield, передает пресс-служба правительства.



В Кабмине напомнили, что вакцина поставляется в 10-дозных флаконах и хранится открытой только 6 часов. Неиспользованные дозы из начатого флакона срочно предлагают общественным деятелям, к которым теперь относятся ветераны АТО/ООС. Участники боевых действий смогут вакцинироваться от COVID-19 вне очереди при наличии неиспользованных доз вакцины.



«Алгоритм записи на вакцинацию для участников боевых действий будет отработан по каждой области отдельно», – добавили в Кабмине.



Для внеочередной вакцинации участникам боевых действий необходимо зарегистрироваться в общую очередь через портал или мобильное приложение «Дія», через национальный контакт-центр Минздрава.



Для записи на портале или в приложении «Дія» нужно авторизоваться с помощью электронной подписи или BankID, указать сферу деятельности и выбрать место вакцинации.



Через национальный контакт-центр можно записаться, позвонив на номер 0800 60 20 19. Оператору необходимо будет сообщить свой pегистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) или серию и номер паспорта, а также выбрать место, в котором вы хотите вакцинироваться.



Далее нужно ожидать сообщение с приглашением на вакцинацию.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.



Всего в Украине от ковида по данным на 17 марта вакцинировано 71 923 человека, из них получили первую дозу — 71 922 человека. Один человек получил вторую дозу прививки.