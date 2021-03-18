Завтра состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в Офисе президента.



Заседание должно состояться в 17:00.



В свою очередь источник «РБК-Украина» в ОП подчеркивает, что принятие особо громких и сенсационных решений на заседании СНБО не ожидается.



11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации «харьковских соглашений» в 2010 году и действия более 230 народных депутатов 6 созыва.



Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что на следующем заседании Совет продолжит рассматривать санкции против отдельных лиц.