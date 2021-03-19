За прошедшие сутки, 18 марта, украинская сторона зафиксировала 6 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Обстрелы произошли в окрестностях Пивденного, Водяного и Богдановки.



Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Командование ОС выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца.



В нескольких случаях для прекращения обстрелов в районе Пивденного и Водяного украинской стороной СЦКК вводилось несколько запросов на тишину подряд, и только после этого удавалось прекратить провокации.



На обстрелы боевиков ВСУ открывали ответный огонь.