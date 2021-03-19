За сутки в отдельных районах Луганской области зафиксировано 27 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью и один летальный случай. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Группировка не приводит географию заболеваемости ковидом в ОРЛО или другие подробности.



Всего с начала пандемии «ЛНР» признает 3443 случая COVID-19, из которых 2838 человек выписаны с полным выздоровлением, 302 — умерли от осложнений.



Официальных данных об эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За прошедшие сутки, 18 марта, положительные результаты на COVID-19 получили 15 850 человек. Кроме этого, 4592 ранее заболевших выздоровели, 262 — умерли от осложнений.