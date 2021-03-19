В Луганской области обнаружено три тайника участников незаконных вооруженных формирований, из которых изъято, в том числе, боевые элементы реактивной системы залпового огня «Смерч» и более 30 кг взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Тайники находились в лесополосе возле поселка Терновое, в стене заброшенного здания вблизи поселка Криничка и в лесополосе вблизи предприятия в Рубежном.



Из первого схрона изъято 7 боевых элементов РСЗО «Смерч», которые содержат почти 10 кг гексогена;

12 гранат РГД-5 и Ф-1. По предварительным данным, схрон боевиклв образовался после обстрелов ВСУ в 2014 году.



Со второго тайника изъято 20 кг тротила, взрыватель, гранатомет РПГ-22, 5 боевых гранат, 3 гранатометных выстрела и более 200 патронов. Из третьего — 6 противотанковых гранат РПГ-26, 9 тротиловых шашек, 3 противопехотные мины МОН-50, 43 гранаты РКГ, Ф-1 и РГД-5 с запалами, 1 упаковка пластида, капсюль-детонаторы и осветительные ракеты.

Сейчас устанавливаются причастные к оборудованию схронов. Проверяется информация о заделки одного из схронов диверсионно-разведывательной группой боевиков, которая возможно причастна к подрыву двух мостов в поселках Пидгоривка и Евсуг в июле 2014 года.