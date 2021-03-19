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НАБУ проверяет нардепов Левочкиных на причастность к хищению денег для строительства горнолыжного курорта

Обновлено
19 марта 2021, 10:55

НАБУ проверяет нардепов Левочкиных на причастность к хищению денег для строительства горнолыжного курорта

Национальное антикоррупционное бюро проверяет народных депутатов от ОПЗЖ Юлию и Сергея Левочкиных в рамках расследования производства о хищении бюджетных средств на реализацию проекта «Олимпийская надежда» экс-президента Виктора Януковича. Об этом в НАБУ сообщили журналистам «Радио Свобода», которые ранее опубликовали расследование о причастности нардепов к хищениям.

Журналисты проекта «Схемы» проанализировали переписки экс-руководителя Госинвестпроекта Владислава Каськива, а также личных помощников и доверенных лиц Левочкиных. Доступ к электронной почте им предоставили коллеги из Международного центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Электронные письма от 20146 2016 годов свидетельствуют о том, что Юлия Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH. По версии НАБУ, это одна из компаний, через которую выводили средства из государственного бюджета, предназначенные на реализацию проекта «Олимпийская надежда».

Проект «Олимпийская надежда» так и не был реализован, в частности потому, что предназначенные для этого средства, были выведены в оффшоры. Среди подозреваемых по делу — родной и двоюродный братья Владислава Каськива.

Левочкина согласовала трансфер средств из компании Teleferic через латвийский банк на счета ее дочерних украинских фирм, которые тратили их на скупку земель в долине Боржава в Закарпатье — как раз в том месте, на котором планировалась реализация проекта «Олимпийская надежда ». Сейчас эти земли арестованы в рамках уголовного дела НАБУ по факту хищения бюджетных средств.

Офис президента Владимира Зеленского восстановил этот проект. Глава ОП Андрей Ермак в июле 2020 года отчитался об успешных переговорах с австрийским инвестором Гернотом Лейтнер, который представил на Банковой проект горнолыжного курорта в Боржаве. Именно на этого австрийца была оформлена компания Teleferic.

Сейчас компания Teleferic больше не является владельцем компаний, которые скупили землю на Закарпатье. Вместо нее в структуре собственности этих фирм ввели словацкую фирму Carpathian Mountain Resort. Она тоже оформлена на австрийца Гернота Лейтнера.

В свою очередь у Сергея Левочкина заявили, что информация СМИ является недостоверной. 

«Распространяемая некоторыми журналистами информация о причастности народных депутатов Украины Сергея Левочкина и Юлии Левочкиной к использованию бюджетных средств в бизнес-проектах в Украине или за границей не соответствует действительности и является ложью», — говорится в сообщении пресс-службы нардепа.

Там добавили, что считают распространение этой информации «манипуляцией с целью искусственно вызвать определенный политический резонанс».

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