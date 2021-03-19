В ближайшее время КПВВ «Станица Луганская» будет обеспечен бесплатными тестами на коронавирус. Об этом сообщил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



Он напомнил, что Кабинет министров принял решение об обеспечении бесплатного тестирования на всех контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, а также на админгранице с Крымом.



«Сейчас происходят логистические мероприятия. В ближайшее время, в том числе на КПВВ "Станица Луганская", будет обеспечено такое тестирование», — сказал Резников во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде.

Кабинет министров 5 января внес изменения в правила прекращения самоизоляции лицами, которые вернулись из неподконтрольных Украине территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.



Как и ранее, самоизоляция прекращается после завершения 14 дней при отсутствии симптомов, а также после получения отрицательного ПЦР-теста. Но теперь самоизоляцию можно прекратить после получения отрицательного экспресс-теста на антиген, который был проведен после пересечения КПВВ. Такое экспресс-тестирование является бесплатным.



Сейчас бесплатные экспресс-тесты на антиген короновариса делают на «КПВВ Новотроицкое» — единственном работающем пункте пропуска в Донецкой области. Дорожный коридор КПВВ «Новотроицкое» — «Еленовка» под Донецком открыт только по понедельникам и пятницам. В остальные дни пропуск блокирует группировка «ДНР».



В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».